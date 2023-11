Inter, Dimarco scherza: "Meno male che è entrata, altrimenti chissà quanti insulti"

Federico Dimarco è l'uomo copertina in casa Inter dopo la vittoria contro il Frosinone , propiziata da un suo capolavoro alla Recoba nel finale del primo tempo. “All’inizio ho visto Dumfries, poi ho visto Turati fuori… Meno male che è entrata, se no prendevo tanti di quelli insulti che manco immaginavo - ha scherzato il terzino sinistro - È uno dei miei gol più belli ". Alla ripresa c'è il match-scudetto con la Juve: "Il campionato è lungo. Ora ci sono le Nazionali, poi penseremo alla Juve”.

“Non sono partito benissimo nemmeno io - ha aggiunto Dimarco ai microfoni di Dazn - l’importante però era vincere e lo abbiamo fatto. Bene così”. Questa Inter ha ancora una volta dimostrato di essere la squadra da battere: “Siamo un bel gruppo, siamo forti, possiamo intercambiarci bene. Dobbiamo lavorare bene per raggiungere gli obiettivi. Quali? Questo lo decidete voi…".

Mkhitaryan non ci crede: "Voleva crossare"

Henrik Mkhitaryan mette in dubbio la volontà di Dimarco di calciare in porta: "Dimarco ha detto che voleva tirare? Si? Ma tutti noi sappiamo che voleva crossare per Denzel. Alla fine l'importante è che sia entrata. Il gol è gol, sono veramente contento per lui. Risolto il mistero? Ma no, sono onesto".