Scatta la maxi-pausa nazionali di tre settimane: perché è così lunga?

Al via dal 21 settembre la sosta Nazionali più lunga della storia: stop di tre settimane ai campionati e quattro gare per la svolta della Fifa

21 Set 2026 - 09:26
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Roberto Mancini © figc.it

Roberto Mancini © figc.it

Scatta oggi 21 settembre 2026 la sosta per le Nazionali più lunga di sempre nella storia del calcio, una svolta epocale voluta dalla Fifa che vedrà i campionati di club fermarsi per tre settimane consecutive fino al 6 ottobre, di fatto non ci saranno partite di campionati o coppe europee fino al weekend del 10 ottobre.

Questa maxi-pausa senza precedenti accorpa in un'unica grande finestra le vecchie soste di settembre e ottobre, portando le Nazionali a disputare quattro incontri anziché due per ridurre lo stress dei viaggi transoceanici e i disagi del fuso orario ai calciatori.

L'esperimento della Federcalcio mondiale, inserito nel calendario internazionale fino ai Mondiali del 2030, nasce sia dall'esigenza di tutelare la salute degli atleti limando migliaia di chilometri di spostamenti, sia dalla volontà di concedere ai commissari tecnici un blocco di lavoro continuativo più lungo per preparare le gare di Nations League, lasciando poi invariata la successiva finestra di novembre.

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