Inter: Chivu ha deciso la formazione anti-Milan ma c'è ancora un dubbio

Chivu ha scelto la formazione ma resta il punto di domanda legato al centrocampista, rientrato dopo l'infortunio

06 Mar 2026 - 12:11
Il derby è la sua partita. Tutti sono stati e sono importanti ma quello che arriva Hakan Calhanoglu lo vuole vivere da protagonista contro la sua ex squadra: c'è da spingere l'Inter verso la fuga decisiva in vetta alla classifica e c'è da cancellare il rigore sbagliato all'andata, coinciso con la sconfitta firmata Pulisic. Il turco è tornato titolare in regia martedì sera nella semifinale di andata di Coppa Italia a Como e dovrebbe partire dall'inizio anche domenica sera contro i rossoneri. È l'unico dubbio di formazione che Cristian Chivu non ha ancora sciolto: lo farà alla ripresa della preparazione della squadra dopo il giovedì di riposo. Riposo per i giocatori ma non per il tecnico nerazzurro e il suo staff, che ad Appiano hanno cominciato a preparare il big match e a studiare le contromosse. Calha con il punto di domanda, dunque: c'è da testarne le condizioni dopo l'assenza per infortunio e il rientro dal 1' soltanto qualche giorno fa al Sinigaglia dopo uno spezzone di gara nella vittoria in casa contro il Genoa (l'ultima da titolare in campionato risale all'11 gennaio contro il Napoli, quando si infortunò al polpaccio).

Nel caso Chivu decidesse di farlo partire dalla panchina, dentro dall'inizio Mkhitaryan, che aveva saltato il derby d'andata, con le chiavi della regia affidate ancora a Zielinski e Barella con la fascia di capitano vista l'assenza di Lautaro Martinez, che salterà un derby dopo oltre sei anni. Per il resto le scelte dovrebbero essere già fatte con il terzetto formato da Bisseck, Akanji e Bastoni davanti a Sommer e Luis Henrique e Dimarco sugli esterni. In attacco Pio Esposito al fianco di Thuram.

Lautaro intravede il rientro: "Giorno dopo giorno va sempre meglio"

