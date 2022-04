Inter: de Vrij a riposo con lo Spezia, torna nel derby di Coppa Italia

INTER

Niente esami e allenamento differenziato per l'olandese che contro il Verona aveva accusato un affaticamento alla coscia sinistra

Dopo l'affaticamento alla coscia sinistra accusato contro il Verona, Stefan de Vrij non è stato sottoposto a esami specifici ma, nonostante questo, ieri si è allenato a parte: nessun allarme comunque in casa Inter, si prevede una sorta di gestione del difensore olandese che era appena rientrato in campo dopo l'infortunio al polpaccio di inizio marzo. De Vrij è abile e arruolabile ma è probabile che a La Spezia resti in panchina, visto anche il momento di forma di D'Ambrosio, per poi tornare titolare contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Getty Images

Per il rush finale di stagione Inzaghi non vuole lasciare nulla al caso cercando di curare tutti i particolari, ecco perché sta ragionando su una sorta di mini turnover per la trasferta di venerdì in Liguria contro la squadra allenata da una vecchia conoscenza nerazzurra come Thiago Motta. Oltre a eventuali considerazioni sullo stato di forma dei singoli calciatori non va sottovalutata la situazione di Bastoni e Perisic (oltre che di Vidal), diffidati e quindi a rischio squalifica per il match successivo di campionato contro la Roma di un altro ex, Mourinho.

Oltre a D'Ambrosio, possibili chance per i vari Darmian, Gosens e il ritorno in attacco di Lautaro a fianco di Correa per dare un turno di riposo a Dzeko.