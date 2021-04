Inter, countdown scudetto. Ecco quando può vincerlo

VERSO TRICOLORE

La lunga cavalcata dell'Inter verso lo scudetto continua. Anche senza una vittoria contro lo Spezia, gli uomini di Conte mantengono sempre un vantaggio di sostanza verso le dirette inseguitrici: 10 punti sul Milan messo ko dal Sassuolo in casa, 11 dalla Juventus e stasera poi ci sarà comunque l'Atalanta da tenere d'occhio. Fatto sta che il vantaggio c'è ed è anche bello corposo. I nerazzurri dovranno solo sapere gestire forza fisica e mentale per portare il tricolore dopo 11 anni dalla strepitosa cavalcata di José Mourinho. afp

La prima data per un eventuale scudetto è quella del 2 maggio (34esima giornata). Qui la combinazione può essere solo una: che i nerazzurri vincano le prossime due gare e che il Milan raccolga non più di 4 punti con Lazio e Benevento e così anche la Juve che affronterà Fiorentina e Udinese.

In più, pure l'Atalanta non dovrà mettersi in saccoccia 6 punti contro Roma, Bologna e Sassuolo.

In questo modo l'Inter avrebbe il vantaggio di 12 punti che le permetterebbe di festeggiare con larghissimo anticipo.

Calcoli, insomma. Ma più realisticamente, se le tre dirette inseguitrici dovessero continuare a fare punti, i nerazzurri dovrebbero guardare solo a loro stessi e andare avanti così come hanno fatto fino a questo momento. Basteranno quindi 9 punti di distacco (nelle ultime 6 gare arrivando a quota 85: solo l'Atalanta potrebbe sperare vincendo sempre nello stesso bottino ma gli scontri diretti la penalizzerebbero) per laurearsi campione d'Italia e la data sarebbe quella del 9 maggio contro la Sampdoria.