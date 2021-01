Inter, Conte: "Sconfitta immeritata, la Dea Bendata si è dimenticata di noi"

QUI INTER

Antonio Conte commenta la sconfitta con la Sampdoria. "E' stata una partita un po' strana. Siamo passati dal rigore sbagliato a subire un uno-due - ha spiegato -. Penso che la squadra sta facendo bene: ha giocato, ha creato. A volte perdi partite come questa, che non meriti. Anche sulla ribattuta sul rigore sbagliato, potevamo segnare. Nel primo tempo abbiamo dominato e siamo andati sotto di due gol. Oggi la Dea Bendata si è dimenticata di noi”.

Sull'assenza di Lukaku dal primo minuto. "Penso che non era la prima volta che giocavamo senza Romelu. Sappiamo benissimo le qualità che ha, non era al 100% e si è visto quando è entrato. Comunque dispiace, meritavamo qualcosa in più".

Analisi della gara con i calciatori. "C'è sempre da analizzare le cose negative e positive per vedere dove migliorare. E' stata una partita un po' strana, ci sono stati grande impegno e voglia. Oggi la Dea Bendata si è dimenticata di noi".

Grandi partite nelle due sconfitte. "Sinceramente penso che la nostra fase offensiva è ottima, attacchiamo con tanti uomini, diamo ampiezza, c'è l'inserimento dei centrocampisti. Quest'anno siamo mancati un po' nell'equilibrio, soprattutto all'inizio. Attacchiamo sempre con tanti uomini, i gol segnati l'anno scorso e quest'anno lo testimoniano".

I 20' di Eriksen oggi e mercato. "Cerco di sfruttare in base alle situazioni tutte le opzioni disponibili. Sono a completa disposizione del club qualunque decisione prenda. Il club sa perfettamente se c'è da operare in entrata o in uscita. Qualsiasi decisione verrà presa sarà condivisa".

