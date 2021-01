Serie A, Sampdoria-Inter 2-1: gli ex Candreva e Keita sgambettano Conte

SAMPDORIA-INTER 2-1

L'Inter è caduta in casa della Sampdoria perdendo 1-2 e fallendo il sorpasso sul Milan in vetta alla classifica. Giornata storta per i nerazzurri iniziata con il rigore sbagliato all'11' da Sanchez con successiva traversa di Young sulla respinta. Due ex di turno poi, Candreva su rigore al 23' e Keita Balde al 38', hanno battuto Handanovic già prima dell'intervallo. Nella ripresa l'Inter ha provato a riaprirla con De Vrij, ma senza riuscirci.

















































LE PAGELLE

Audero 7,5 - Il rigore parato a Sanchez dà il via a una giornata da protagonista, dopo una parata sotto la traversa su Young. Incolpevole sui gol, para tutto il parabile con istinto e senso della posizione.

Damsgaard 7 - Ha talento, e si sa. Lo mette in mostra per tutta la partita sia in attacco, dove inventa l'azione del raddoppio con una cavalcata nella metà campo nerazzurro, ma anche nella fase difensiva dove si applica con costanza.

Silva 7 - Gioca una partita sontuosa in mezzo al campo prima di uscire per infortunio, leggendo prima le situazioni in fase difensiva e dando pulizia al palleggio blucerchiato.

Sanchez 4,5 - Il suo rapporto con i tiri dal dischetto non è idilliaco, e non da oggi. E' il più attivo là davanti, ma l'errore indirizza nella maniera sbagliata la sua partita e quella dei compagni.

Martinez 5 - Dopo la tripletta al Crotone fallisce la prova della continuità, vincendo sì tutti i duelli aerei con Colley ma mancando di precisione e lucidità.

Hakimi 6,5 - Sulla destra è devastante e anche in una giornata in cui non riesce a essere decisivo ha fatto capire di essere di un'altra qualità.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-INTER 2-1

Sampdoria (4-4-1-1): Audero 7,5; Yoshida 6,5, Tonelli 6,5 (23' st Bereszynski 6), Colley 6, Augello 6; Candreva 6,5, Thorsby 6,5, Silva 7 (29' st Askildsen 6), Jankto 6 (29' st Leris 6); Damsgaard 7; Keita 6,5 (47' st La Gumina sv). A disp.: Letica, Avogadri, Rocha, Regini, Ramirez, Verre, Quagliarella. All.: Ranieri 7.

Inter (3-5-2): Handanovic 5,5; Skriniar 5,5 (36' st D'Ambrosio sv), De Vrij 6,5, Bastoni 5; Hakimi 6,5, Barella 5,5 (36' st Vidal sv), Brozovic 5,5, Gagliardini 5 (18' st Lukaku 5), Young 5,5 (1' st Perisic 5); Sanchez 4,5 (25' st Eriksen 5), Martinez 5. A disp.: Radu, Padelli, Kolarov, Darmian, Sensi, Ranocchia. All.: Conte 5.

Arbitro: Valeri

Marcatori: 23' rig. Candreva (S), 38' Keita (S), 20' st De Vrij (I)

Ammoniti: Thorsby, Keita, Askildsen (S); Martinez, Barella, De Vrij, Hakimi (I)

Espulsi: nessuno

Note: 11' Audero (S) para un rigore a Sanchez (I)

LE STATISTICHE DI OPTA

La Sampdoria non vinceva contro l’Inter dall’aprile 2017 in Serie A: 2-1 al Meazza, con Giampaolo alla guida – da allora sei sconfitte di fila con 2.7 gol in media subiti a partita.

L’Inter ha interrotto una striscia di imbattibilità di 11 partite consecutive in Serie A (9V, 2N).

L’Inter non perdeva in trasferta in Serie A dalla sconfitta contro la Juventus del marzo 2020 (0-2), nell’ultima gara dei nerazzurri prima del lockdown.

La Sampdoria è andata a segno per 16 partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dall’ottobre 1994.

L'ultimo rigore trasformato da Antonio Candreva in Serie A era stato proprio contro i nerazzurri, battendo Handanovic, in Lazio-Inter 2-0 del maggio 2016.

Nelle ultime cinque stagioni in Serie A (dal 2016/17) solo D'Ambrosio (sette) ha segnato più gol di testa di Stefan de Vrij (sei) tra i difensori nella competizione.

Keita Baldé non andava a segno in due presenze di fila in Serie A dal dicembre 2018, con la maglia dell'Inter.

Mikkel Damsgaard è uno dei soli due giocatori classe 2000 (assieme a Vlahovic) ad aver già preso parte ad almeno cinque gol in questo campionato - due reti e tre assist finora.

Secondo rigore parato da Emil Audero in Serie A, dopo quello contro Caputo nel maggio 2019 in Sampdoria-Empoli.

Samir Handanovic ha superato Andrea Pirlo (493) nella classifica presenze all-time in Serie A e raggiunto Tarcisio Burgnich (494) al 16° posto.

Arturo Vidal è diventato il primo giocatore cileno a tagliare il traguardo delle 400 presenze nei cinque maggiori campionati europei negli anni 2000.

400ª gara per Ashley Young nei cinque maggiori campionati europei.