Inter, Conte ritrova Sensi ma Asamoah salta il Bologna

VERSO BOLOGNA-INTER

Un recupero importante più in prospettiva Champions che non nell'immediato, per la sfida di campionato di domani insomma. Ma che Stefano Sensi sia partito assieme ai compagni in direzione Bologna è certamente un'ottima notizia per Antonio Conte. A dire il vero, per la trasferta di campionato di sabato pomeriggio il tecnico dell'Inter ritrova anche Vecino e Ranocchia, mentre deve rinunciare ancora a D'Ambrosio e non può contare su Asamoah, rimasto a Milano. La formazione è pressocché fatta - c'è il dubbio a destra tra Lazaro e Candreva e in difesa tra Godin e Bastoni - e Sensi non verrà rischiato: al limite solo uno scampolo di partita, una sorta di rodaggio in vista di Dortmund.

Importante, infatti, il recupero del centrocampista nerazzurro soprattutto per la sfida di Champions dove serviranno i suoi piedi educati per giostrare assieme a Brozovic e Barella in un match fondamentale per il cammino europeo dell'Inter, Per domani, invece, Antonio Conte chiederà ancora uno sforzo a chi ha già affrontato il tour de force delle ultime due settimane, concedendo probabilmente un po' di riposo - come detto - solo a Godin e Candreva. A centrocampo, infatti, è da escludere che siano risparmiati Brozovic e Barella mentre il recupero di Vecino potrebbe permettere di rifiatare a Gagliardini.