Inter: Conte resta in silenzio, a Firenze a caccia del bis

VERSO FIORENTINA-INTER

Vigilia di campionato silenziosa per l'Inter, attesa venerdì sera dalla trasferta al Franchi contro i viola di Cesare Prandelli. Antonio Conte non parla: ha già detto molto dell'attuale situazione di squadra e società dopo la sconfitta contro la Juve, con quel "Siamo partiti con un progetto che ora si è fermato. Ad agosto i programmi erano diversi...". Non resta che concentrarsi sul campo e su una sfida impegnativa, replay di quella andata in scena negli ottavi di Coppa Italia tre settimane fa, risolta da un gol di Lukaku a un minuto dalla fine dei supplementari. L'Inter vuole concedersi il bis a Firenze anche in campionato, dove il successo manca da sette anni: era il 15 febbraio 2014 quando i nerazzurri si imposero per 2-1 con gol vittoria firmato da Icardi dopo il vantaggio di Palacio e il pareggio di Cuadrado.

Un bis che per l'Inter vorrebbe dire pronta reazione dopo la sconfitta contro la Juve in Coppa Italia nella semifinale di andata e un messaggio importante al Milan capolista, avanti due punti in classifica e impegnato domenica in casa contro il Crotone.

A Firenze Conte ritrova Lukaku e Hakimi, squalificati contro i bianconeri. Big Rom sarà dunque al fianco di Alexis Sanchez, favorito su Lautaro Martinez anche perché salterà il ritorno contro la Juve In Coppa per squalifica, in avanti e l'esterno marocchino riprenderà il suo posto sulla fascia, con Perisic sul versante sinistro. In mezzo spazio a Barella con Vidal e Brozovic. Eriksen è destinato a partire dalla panchina, pronto a subentrare.