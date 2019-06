Inter, Conte prima a Ibiza poi la nuova casa

20/06/2019

In attesa della conferenza di presentazione prevista il 7 luglio, toccata e fuga ad Ibiza (dove tra l'altro sono in vacanza anche De Vrij e Politano) per Antonio Conte: giusto qualche giorno di vacanza assieme alla famiglia per godersi un po' di relax, poi subito il rientro a Milano per motivi burocratici e operativi. La ricerca della nuova casa rientra nei primi, i confronti di mercato (ben sottolineati da Ausilo) rientrano invece nei secondi. Conte inoltre è atteso anche nella sede nerazzurra in Porta Nuova, appena inaugurata, per visitare la nuova casa del club.