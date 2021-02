Inter, Conte: “Per fortuna dalla prossima torno in panchina”

"Per fortuna la prossima torno in panchina". Una battuta e un sorriso per Antonio Conte che, evidentemente soddisfatto per il primo posto in classifica della sua Inter, vittoriosa ieri a Firenze, ha fatto un post su Instagram diventato subito virale. Nel video si vede Conte che dà indicazioni al vice Stellini, 'strappando' letteralmente il telefono di mano al fratello Gianluca, che era al suo fianco in tribuna al Franchi. Il tecnico, con la partita di ieri, ha infatti scontato le due giornate di squalifica inflitte dopo il diverbio con l'arbitro Maresca in Udinese-Inter. Domenica per la sfida contro la Lazio il tecnico nerazzurro potrà tornare a guidare la propria squadra dalla panchina.