Inter, Conte: "Nel 1° tempo creato poco, c'è un po' di stanchezza"

QUI INTER

Antonio Conte commenta con soddisfazione il successo contro lo Spezia. "Questa è la sesta vittoria consecutiva in campionato, ben vengano questo tipo di risultati che poi ti proiettano in alto in classifica - ha spiegato -. Sapevamo la gara sarebbe stata complicata contro una squadra molto organizzata. Abbiamo concesso poco, ma nel primo tempo non abbiamo creato tantissimo. Dopo il Verona è giusto vedersi col club e fare le prime valutazioni". Getty Images

"Consideriamo che questa è la nona partita del filotto e c'è un po' di stanchezza, inutile nasconderci. Ma bisogna finire nel migliore dei modi questo blocco di gare".

Il tecnico salentino dribbla le domande di mercato. "Adesso dobbiamo finire questo ciclo di 10 partite, poi è giusto vedersi col club e fare le prime valutazioni in maniera serena e intelligente, cercando di capire un po' cosa fare e cosa non fare". Il Papu Gomez? "Ho troppo rispetto per i miei calciatori... Ripeto: alla fine è giusto che, durante la sosta, si faccia un consuntivo e capire che tipo di situazione la società si aspettava e valutare in maniera obiettiva e serena".

Vedi anche Calcio Serie A, Inter-Spezia 2-1: Hakimi e Lukaku non mollano il Milan