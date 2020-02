Inter, Conte ne lascia a casa sette per l'Europa League

VERSO L'EUROPA LEAGUE

Sarà un'Inter rimaneggiata quella che andrà in Bulgaria per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets. Antonio Conte tra infortunati e scelte tecniche lascerà a Milano sette giocatori per varare un maxi-turnover europeo e ricaricare le batterie dopo la sconfitta contro la Lazio, considerando che tra dieci giorni ci sarà lo scontro scudetto allo Stadium contro la Juventus.

Non viaggeranno con la squadra Skriniar (apparso tra i più appannati all'Olimpico) e Brozovic oltre ad Handanovic che rimarrà ad Appiano Gentile per recuperare dall'infortunio alla mano. Gagliardini nella batteria degli infortunati assieme a Esposito e Sensi mentre Bastoni (febbre) non verrà rischiato. Scontata l'assenza di Asamoah, non in lista Uefa, verranno quindi aggregati i giovani Pirola e Vergani.

Con Padelli in porta, la difesa dovrebbe quindi vedere D'Ambrosio assieme a Godin e Ranocchia per far rifiatare De Vrij. A centrocampo scelte obbligate con Borja Valero, Vecino e Eriksen in mezzo agli esterni Biraghi-Moses. Davanti Sanchez con Lautaro Martinez, Lukaku in panca.

