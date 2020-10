Inter, Conte: "Milan bravo e fortunato. E il trequartista..."

QUI INTER

Non cerca alibi, Antonio Conte, sul tramonto del suo primo derby milanese perso. "I molti assenti? Non è il momento per andare a vedere situazioni extracalcistiche - dice il tecnico dell'Inter -, dispiace piuttosto aver perso una partita ben giocata e con tantissime situazioni da gol create. Loro sono stati bravi e a volte fortunati, mi spiace perché c'è stato grande impegno da parte dei ragazzi che ci tenevano tanto". Ovviamente gli 8 gol subiti in 4 partite fanno scattare un piccolo allarme: "La solidità difensiva e l'equilibrio sono importanti, ma è inevitabile che giocando con due esterni che sono ali qualcosa si paghi. E pensare che qualcuno storce la bocca perché vuole anche il trequartista (il riferimento è evidentemente a Eriksen, ndr".

E ancora: "Abbiamo commesso due disattenzioni sui loro due gol - spiega Conte -, poi abbiamo avuto molte occasioni per pareggiare e vincere la partita. Però complimenti a loro che hanno vinto. Creiamo tante situazioni in ogni partita e dobbiamo essere più bravi, cinici e cattivi. Al tempo stesso non ho niente da rimproverare alla squadra, perché l'atteggiamento è stato positivo, hanno lottato per provare a raggiungere almeno il pareggio e non siamo stati proprio fortunatissimi stasera".

La difesa ha evidenziato qualche problema di tenuta: "Giochiamo con due esterni che sono due ali: Perisic è molto bravo e sta lavorando molto in fase difensiva, ma sta giocando come quinto e anche Hakimi è molto offensivo. Qualcuno storce la bocca perché vorrebbe anche il trequartista, ma bisogna avere e equilibrio. Kolarov fatica da centrale? In questo momento è il miglior ruolo per lui, lo ha fatto alla Roma e lo fa in Nazionale, per caratteristiche e momento di carriera".

Parlando di difensori, il pensiero va alla cessione di Godin...

"Di mercato non parlo, sapete benissimo. Qualsiasi cosa accaduta è stata una situazione ponderata, valutata con il club e con i dirigenti. A me spetta allenare e far rendere al massimo la rosa. Le domande di mercato dovete farle a chi è giusto che ne parli".

Dalla difesa a centrocampo: manca un uomo di inserimento da centrocampo? Il Vidal di qualche anno fa?

"Sinceramente, se rivedete la partita, Barella ci è arrivato spesso. Anzi, le caratteristiche di Niccolò sono proprio quelle, un po' mi ci rivedo. Poi lui è più bravo di me e può diventare un top-player. Nella situazione nostra, tutti i centrocampisti arrivano spesso alla conclusione".