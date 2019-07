Inter: Conte è rientrato a Milano, domenica conferenza con Marotta

05/07/2019

E' scattato il countdown per l'inizio della nuova stagione dell 'Inter targata Antonio Conte . Dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza nella sua Puglia, il tecnico nerazzurro è tornato a Milano - come testimonia il tweet ufficiale di Ryanair Italia con la foto di Conte con l'equipaggio del volo da Brindisi. Domenica 7 luglio alle 15.30, nella nuova sede di Viale della Liberazione, Conte e l'ad Beppe Marotta parleranno in conferenza stampa.

Lunedì 8 l'Inter partirà alla volta di Lugano, dove svolgerà la prima fase di preparazione, che durerà fino al 14 luglio, quando i nerazzurri affronteranno la squadra locale per la Casinò Lugano Cup. La squadra di Conte volerà poi in Asia dove disputerà tre sfide: per la International Champions Cup l'Inter affronterà il Manchester United a Singapore il 20 luglio e la Juventus a Nanchino il 24 luglio. Poi, a Macao, per la International Super Cup, il 27 luglio è in programma il match contro il Psg. L'Inter chiuderà la propria International Champions Cup contro il Tottenham, a Londra, il 4 agosto. Intanto è stata ufficializzata un'altra amichevole estiva: sabato 10 agosto alle 21.30 allo stadio Mestalla i nerazzurri giocheranno contro il Valencia nel bwin Trofeo Naranja.