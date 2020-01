Inter, Conte ai critici: "Continuate a dire che Lukaku è una pippa"

QUI INTER

Antonio Conte è raggiante per il successo del San Paolo e si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Lukaku è una pippa (ride, ndr)... Ne ho sentite dire di tutti i colori, meglio che si continui a dire che è una pippa. Facile parlare di Lukaku, ma andate a vedere quello che ha fatto - ha detto -. Romelu è un diamante da sgrezzare, come Lautaro". Sulla gara: "Ridotto il gap con il Napoli, vittoria di personalità". Conte: "I ragazzi hanno giocato con coraggio"

Il tecnico nerazzurro è l'allenatore più veloce a conquistare 100 vittorie in Serie A (in 145 partite): "Sinceramente l'addetto stampa mi ha informato a fine partita di questa statistica, io non le guardo tanto". Poi scoppia la polemica con Fabio Capello: "Sorridevo perché non sono d'accordo con Fabio Capello perché l'Inter per me oggi non ha solo fatto ripartenze ma ha preso altissimo il Napoli cercando di farlo tutta la partita. Ma il calcio è bello perché è vario... Noi in fase di possesso sappiamo sempre cosa fare, con tutto il rispetto ma non facciamo mica solo un calcio di ripartenze. Questa squadra gioca in maniera memorizzata. Meno male che gli avversari ci vedono di più rispetto a chi commenta le partite".

Tornando al campo, una vittoria davvero importante per classifica e morale. "Sicuramente ha una valenza importante perché vincere qui non è facile per nessuno, vedendo cosa ha fatto il Napoli in questi ultimi anni nei quali dove noi siamo finiti molto dietro. Quest'anno abbiamo ridotto il gap nei loro confronti ed è molto importante. Abbiamo affrontato questa gara con grande personalità, sono partite che danno fiducia e aumentano l'autostima. Dobbiamo continuare a giocare con coraggio, aggredendo alto e trovando le verticalizzazioni. Dobbiamo anche difendere, ma questo è il calcio per tutti".

Promosso a pieni voti Bastoni, preferito a Godin. "Io faccio delle scelte, anche col Genoa ha giocato lui. Ha 20 anni, è il nostro futuro ma anche il presente. Gioca da dietro, ha personalità, cerca le situazioni che voglio vedere in partita. Se diventa più cattivo in fase difensiva ha un grandissimo futuro davanti".

In chiusura altra punzecchiatura quando gli chiedono di Lukaku. "Lukaku è una pippa (ride, ndr)... Ne ho sentite dire di tutti i colori, meglio che si continui a dire che è una pippa, va bene così. Facile parlare di Lukaku, ma andate a vedere quello che ha fatto. Poi può migliorare, come può migliorare Lautaro. Romelu è un diamante da sgrezzare, come Lautaro. Stiamo lavorando su tantissime cose, come nel gioco di coppia, nel lavorare in profondità. Romelu l'ho sempre inseguito anche quando ero alla Juve o al Chelsea, ora ce l'ho, me lo lavoro e provo a farlo migliorare. Sono contento che stia facendo bene come Lautaro e gli altri attaccanti".

