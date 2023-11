Inter, con gli ottavi di Champions le casse sorridono. E Zhang dà 2 mln di premio alla squadra

INTER

Per il club nerazzurro importante risultato sportivo ma anche economico. Ecco quanti soldi arriveranno con la qualificazione

© Getty Images La qualificazione agli ottavi di Champions League, ottenuta con due giornate di anticipo (l'ultima volta risaliva alla stagione 2004/05) è linfa per le casse dell'Inter. Non solo un importante risultato dal punto di vista sportivo e una conferma delle potenzialità della squadra a livello europeo dopo la finale di Istanbul contro il Manchester City. Il passaggio del turno assicurato dopo la vittoria sul campo del Salisburgo e prima della trasferta di Lisbona contro il fanalino di coda Benfica e il confronto con la Real Sociedad a San Siro nell'ultima giornata della fase a gironi garantiscono cospicui introiti al club. Il presidente Steven Zhang ha fatto i complimenti a distanza alla squadra e allo staff tecnico al rientro dall'Austria riconoscendo un premio da 2 milioni di euro ai giocatori.

In questa edizione della Champions League l'Inter, escludendo ricavi al botteghino e il market-pool, ha già messo in cassa 34 milioni e 570 mila euro: 9,3 milioni sono arrivati dalle tre vittorie (2,8 milioni a successo) e un pareggio (930.000 euro). La vittoria di Salisburgo e la qualificazione agli ottavi per il club vale 20 milioni di euro tra il passaggio agli ottavi (9,6 milioni di euro previsti dalla Uefa) cui si aggiungono un altro incasso sicuro a San Siro e i guadagni commerciali. A questi bisogna poi sommare i 50 milioni di euro che arrivano dalla qualificazione al Mondiale per club 2025 (alla vincitrice ne andranno circa 100).