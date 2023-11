Inter, la qualificazione agli ottavi di Champions League porta anche il Mondiale per club 2025

DOPPIO TRAGUARDO

Non solo ottavi, i nerazzurri staccano il pass anche per il Mondiale per Club 2025

© Getty Images L'Inter e Simone Inzaghi possono fare grande festa negli spogliatoi di Salisburgo, anzi festa doppia. Perché con la vittoria sugli austriaci non solo i nerazzurri staccano il pass per gli ottavi di finale di Champions League con due giornate d'anticipo, ma conquistano anche la qualificazione per il nuovo Mondiale per Club che si giocherà nell'estate del 2025. La squadra di Inzaghi, infatti, ha conquistato i punti necessari per ottenere il pass diretto e due anni dalla competizione è la prima italiana a raggiungere questo obiettivo.

I nerazzurri di Inzaghi raggiungono tra le qualificate Chelsea, Real Madrid e Manchester City, che hanno ottenuto il pass di diritto come ultime vincitrici della Champions League, oltre che Psg e Bayern Monaco. Qualificate anche Palmeiras, Flamengo e Fluminense come vincitrici della Libertadores tra 2021 e 2023, così come Al-Hilal e l'Urawa Reds, vincitrici della Champions asiatica. Pass diretto anche per Al-Ahly (vincitore CAF Champions League 2020/21 e 2022/23), Wydad Casablanca (vincitore CAF Champions League 2021/22), Monterrey (vincitore CONCACAF Champions League 2021), Seattle Sounders (vincitore CONCACAF Champions League 2022) e Lèon (vincitore CONCACAF Champions League 2023).

Restano da assegnare ulteriori 16 posti, di cui altre 6 dalla Uefa e le restanti tra Asia (2), Africa (2), America (2) e Sud America (4)