Inter, come sta Lautaro Martinez dopo l'infortunio contro il Barcellona

Perché se le sensazioni in vista del ritorno di martedì sono negative, lo stesso Inzaghi ha ammesso "Sarà difficilissimo" (anche se Carlos Augusto ha detto "gli ho parlato, farà di tutto esserci"), meglio vederci chiaro. Meglio capire esattamente l'entità del problema e valutare i tempi di recupero. Scontata l'assenza contro il Verona, al momento Lautaro non viene considerato arruolabile per la partita che potrebbe consegnare all'Inter la finale di Champions League. Una vera tegola, proprio ora che era rientrato Thuram: una sorta di maledizione che nell'ultimo periodo sembra impedire alla ThuLa di scendere in campo con continuità anche se, oltre alla sfortuna, c'è di più come traspare dalle parole di Inzaghi che sembra quasi giustificare l'averlo dovuto schierare più di quanto avrebbe voluto (per mancanza di vere alternative?). "Veniva da 8 partite consecutive, abbiamo avuto problemini in queste partite".