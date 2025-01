Inter col Bologna per non mollare il Napoli e porre le basi per il sorpasso

I TEMI DEL MATCH

Inter e Bologna sono pronte a togliere il primo asterisco alla loro classifica: in attesa di disputare anche i rispettivi match con Fiorentina e Milan, nerazzurri e rossoblù giocano stasera il recupero della diciannovesima giornata. A San Siro, i punti in palio sono importanti, i margini d'errore minimi, se non nulli, e l'avvicinamento non è stato dei migliori. Vero, l'Inter ha vinto 1-0 a Venezia, ma ancora una volta non è riuscita a chiudere anzitempo la partita, come fatto nel match d'andata e in altri nel corso di questa prima metà di stagione. In più, Inzaghi ha avuto alcune conferme non positive: le assenze di Calhanoglu, che nel tentativo di recuperare ha subito un altro infortunio, e Mkhitaryan. Due pedine a centrocampo importanti per il tecnico nerazzurro, che riproporrà allora Asllani in regia e Zielinski mezzala: resta in panchina, per le continue voci di mercato e non solo, Frattesi. Darmian, match winner al Penzo, resterà nei tre dietro visto che Pavard, recuperato e in campo nel finale in terra lagunare, non è comunque pronto per giocare da titolare. Dimarco si riprende il posto a sinistra dal 1', così come Thuram in attacco che farà compagnia a un Lautaro positivo a Venezia. In caso di vittoria, l'Inter si prenderebbe la seconda piazza in solitaria e il -1 dal Napoli con ancora una partita in meno rispetto agli azzurri.