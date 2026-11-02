Inter, Thuram: "Pronti a ripartire, ci siamo detti cose in faccia come in famiglia"

02 Nov 2026 - 19:35
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"Cosa dobbiamo cambiare dopo il ko nel derby? Dobbiamo essere uniti, come squadra, e sapere che nei primi momenti della partita ci sono dei rischi. Ci siamo detti le cose in faccia come si fa in una famiglia e in una squadra, siamo pronti a ripartire". Così l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram alla vigilia della partita di Champions League in casa del Feyenoord. "E' un ambiente caldissimo, spingono la loro squadra, approcciano le partite fortissimo - ha aggiunto parlando dell'avversario - Due anni fa avevano fatto cinque tiri in dieci minuti, mi aspetto una partita del genere. Io sto benissimo, sono felicissimo di poter giocare ogni partita e di aiutare la squadra".

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