Roma, De Roon: "Gasperini unico, con Manchester per fare grande risultato"

"Gasperini è unico, il suo modo di allenarci tatticamente è sopra a tutti. Lo stimo tantissimo, il suo è un calcio veloce, per fare tanti gol e giocare con tantissima intensità. Questo ha sempre reso molto forti le sue squadre". Sono queste le parole di Marten De Roon, centrocampista della Roma, che nella conferenza stampa prima della sfida al Manchester United elogia il proprio tecnico. "Io sto bene, da quando sono arrivato mi serviva ritrovare ritmo e condizione, l'abbiamo messa a posto durante la sosta. Lo staff e il gruppo mi hanno accolto benissimo, sapevo che potevo ancora contribuire e sono contento di come sta andando", aggiunge.