Pisa, primo incontro tra nuovo presidente Comolli e sindaco Conti

02 Nov 2026 - 18:55
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Damien Comolli © Getty Images

Damien Comolli © Getty Images

Il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha incontrato nel pomeriggio il nuovo presidente del Pisa, Damien Comolli. Dopo il primo incontro conoscitivo avvenuto mercoledì scorso allo stadio, si è trattato del primo confronto istituzionale tra il primo cittadino e il numero uno del club che hanno parlato dei principali dossier che interessano la società e il Comiune: centro sportivo e futuro dello stadio. "E' stato un incontro cordiale e proficuo - dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti -, ho avuto modo di ripercorrere insieme al presidente Comolli il lavoro svolto in questi anni dall'amministrazione comunale, a partire dal percorso che ha portato alla realizzazione del nuovo centro sportivo. Oggi i lavori sono avviati e l'obiettivo comune è arrivare al completamento di una struttura che rappresenterà un patrimonio importante per il Pisa e per la città. Abbiamo poi affrontato il tema dell'Arena Garibaldi, ripercorrendo gli interventi realizzati dal Comune, in accordo con la società, per adeguare l'impianto alle esigenze della Serie A". Il sindaco Conti ha aggiornato Comolli "sul percorso relativo alla valutazione patrimoniale dello stadio: dopo la perizia del 2024, che aveva individuato un valore di mercato abbiamo richiesto una nuova valutazione che tenga conto degli interventi di ammodernamento effettuati nell'estate 2025".

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