F1: Russell elude i media in Messico, multa di 5mila dollari

Il pilota della Mercedes George Russell è stato multato, cinquemila dollari di sanzione, per non aver rispettato l'obbligo di presentarsi per le interviste dopo il Gp del Messico. Una beffa per il britannico, che ha lasciato il paddock poco tempo dopo la bandiera a scacchi mentre erano in corso i festeggiamenti per il titolo mondiale conquistato da Andrea Kimi Antonelli. Un atteggiamento comprensibile per il team principal, Toto Wolff, che ha voluto abbracciarlo per consolarlo e mostrargli la sua vicinanza, ma che non è stato perdonato dalle norme che regolano la vita dei piloti, in pista e fuori.