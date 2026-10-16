INTER

Inter, Chivu verso la conferma di Martinez col Bologna. E davanti sarà ancora Esposito-Thuram

Al Dall'Ara l'Inter punteranno sull'usato sicuro in attacco. L'ex Lazio esordirà con lo Shakhtar

16 Ott 2026 - 09:13
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Cristian Chivu sembra aver deciso su chi puntare in porta in vista di Bologna-Inter, match in programma sabato al Dall'Ara (ore 18). Nonostante gli errori, abbastanza evidenti, di Pepo Martinez, lo spagnolo viaggia verso la riconferma tra i pali come scrive La Gazzetta dello Sport. Il cambio dovrebbe essere rimandato alla sfida di Champions League: con lo Shakhtar Donetsk Provedel è destinato a partire dal 1'. Se così sarà, l'ex Lazio, sottolinea la Rosea, dovrebbe avere spazio per due partite di fila. Calendario alla mano quindi, Provedel potrebbe difendere la porta nerazzurra anche in occasione di Inter-Fiorentina del 25 ottobre. La decisione definitiva comunque, arriverà dopo un colloquio che il tecnico avrà con i due portieri.

L'infortunio di Lautaro Martinez porterà Chivu a riflettere anche sulle strategie per far rendere il suo attacco, orfano del Toro, al massimo. Le soluzioni di certo non mancano, ma a Bologna il tecnico rumeno dovrebbe affidarsi all'usato sicuro. Ossia a Thuram e Pio Esposito nonostante Bonny scalpiti per avere la sua prima chance da titolare in stagione.

Leggi anche

Il Corsera: "Questo il fondo del Qatar interessato all'Inter" | No comment da Oaktree

inter
lautaro martinez
chivu

Ultimi video

01:13
Milan, così in campo contro il Salisburgo

Milan, così in campo contro il Salisburgo

03:32
DICH SPALLETTI POST CELTA 15/10 DICH

Spalletti: "Conceiçao? Deve metterci carattere nei 70 minuti che gioca, non in quelli dopo"

02:50
DICH CONCEICAO DA VIGO 15/10 DICH

Conceicao: “Primo tempo male, ma il secondo molto bene"

01:10
DICH CONCEICAO DA VIGO SMENTISCE 15/10 DICH

Conceiçao e la precisazione: "Non ho litigato con nessuno"

00:44
DICH AMORIM POST SALISBURGO DICH

Amorim: "Cisse non è una mia intuizione, da domani pensiamo all'Atalanta"

01:01
DICH CISSE POST SALISBURGO DICH

Cisse: "Notte che mi porterò dietro, non ho un ruolo preciso"

00:31
DICH CISSE I LOVE AMORIM? MAH IO DICH

Amorim disse "I love Cisse", tu ti senti di ricambiare? "No, dai, ho un gran rapporto con il mister…"

01:01
DICH BARTESAGHI NEAR LIVE 16/10 DICH

Bartesaghi: "Cisse fenomeno? Non tocca a me dirlo, lo ha già dimostrato"

02:15
Morte Maradona: chieste pene pesantissime

Morte Maradona: chieste pene pesantissime

01:46
Le rimonte più pazze dello specialista Mou

Le rimonte più pazze dello specialista Mou

00:34
I motivi dell'infortunio secondo l'esperto Matteo Vitali

I motivi dell'infortunio secondo l'esperto Matteo Vitali

01:33
Grosso guaio Inter

Grosso guaio Inter

00:51
DICH AQUILANI PRE FROSINONE-SASSUOLO 15/10 DICH

Aquilani: "Sappiamo cosa possiamo fare e quali sono le nostre armi"

02:24
Sabatini: "La Roma ha buttato via la patita"

Sabatini: "La Roma ha buttato via la patita"

01:19
Juventus, così in campo contro Celta Vigo

Juventus, così in campo contro Celta Vigo

01:13
Milan, così in campo contro il Salisburgo

Milan, così in campo contro il Salisburgo

I più visti di Inter

Chivu: "Siamo consapevoli di quello che non va" DICH

Chivu: "Siamo consapevoli di quello che non va"

Pepo Martinez da 4, incubo Bastoni e si salvano in pochissimi: le pagelle di Inter-Club Brugge

Inter, che tegola Lautaro: il Toro salta Champions e derby, torna dopo la sosta

Tresoldi abbatte l'Inter: il Bruges scappa, Lautaro (doppietta) e Bonny non bastano per la rimonta

 Chivu

Lautaro out, non solo Thuram, Esposito e Bonny: ecco cosa tira fuori dal cilindro Chivu

Provedel per proteggere Pepo: per Chivu una questione non più rimandabile

Calcio ora per ora
Vedi tutti
08:20
La Juve torna a vincere in rimonta dopo 320 giorni: il dato
23:47
Atalanta, Sa Pinto: "L'Atalanta è di un altro livello"
23:44
Juve, Conceiçao: "Litigio? Falso, solo un colpo alla panchina"
21:23
Cisse è da record: è il più giovane italiano ad aver segnato una tripletta in Europa
Gianluca Scamacca (Atalanta)
20:11
Conference League, le formazioni ufficiali di Atalanta-Pafos: in attacco c'è Scamacca