Inter, Chivu verso la conferma di Martinez col Bologna. E davanti sarà ancora Esposito-Thuram

Cristian Chivu sembra aver deciso su chi puntare in porta in vista di Bologna-Inter, match in programma sabato al Dall'Ara (ore 18). Nonostante gli errori, abbastanza evidenti, di Pepo Martinez, lo spagnolo viaggia verso la riconferma tra i pali come scrive La Gazzetta dello Sport. Il cambio dovrebbe essere rimandato alla sfida di Champions League: con lo Shakhtar Donetsk Provedel è destinato a partire dal 1'. Se così sarà, l'ex Lazio, sottolinea la Rosea, dovrebbe avere spazio per due partite di fila. Calendario alla mano quindi, Provedel potrebbe difendere la porta nerazzurra anche in occasione di Inter-Fiorentina del 25 ottobre. La decisione definitiva comunque, arriverà dopo un colloquio che il tecnico avrà con i due portieri.