Il Corriere prosegue raccontando che Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani "è un habitué a Milano". Una frequentazione "giustificata dalle importanti operazioni che lo sceicco ha concluso di recente a Milano e in Italia". La scorsa primavera Al Mirqab "ha rilevato per 1,1 miliardi l’80% del palazzo di via Monte Napoleone 8 dal gruppo francese Kering. Qualche mese più tardi, poi, Hbj ha comprato Villa Certosa dalla famiglia Berlusconi". L'interesse per l'Inter sarebbe decollato dopo l’approvazione del progetto stadio.