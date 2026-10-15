Chivu prova ad andare oltre Lautaro: i due talentini che possono sopperire all'assenza del Toro

In quel caso, l'Inter si era sbloccata mentalmente e, trascinata da un Thuram travolgente, mise in cassaforte il double. Ed è proprio il figlio d'arte l'uomo su cui farà particolare affidamento l'allenatore romeno. Chivu ha bisogno di un Marcus responsabilizzato, in grado di raccogliere una fascia da capitano virtuale, simbolo di leadership e carisma per prendere per mano la squadra. E saranno altrettanto determinanti le seconde linee. Attaccanti che non si possono considerare di riserva, guardando le recenti prestazioni.