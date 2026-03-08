QUI INTER

Inter, Chivu: "Potevamo e dovevamo fare meglio. Ricci? Hanno fatto un check di Var e Avar, io penso alla prestazione e ai miei errori"

Il tecnico nerazzurro dopo il ko nel derby: "Ci sono altri 30 punti, non cambiava niente nemmeno se il risultato oggi fosse stato diverso"

08 Mar 2026 - 23:51
1 di 23
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

"Abbiamo fatto un primo tempo sottotono, abbiamo subito il loro gol. Nel secondo tempo abbiamo alzato i giri del motore cercando di fare meglio. Abbiamo avuto qualche occasione poi abbiamo provato ad accerchiare quel blocco basso cambiando anche modulo ma non siamo riusciti a pareggiarla". Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu analizza così la sconfitta nel derby. Secondo Chivu "eravamo sporchi, siamo arrivati sul fondo senza mai avere una situazione bella in cui mettere un cross, i cross fatti sono sempre stati un tiro al bersaglio per i loro difensori - ha proseguito - È stata una partita sottotono, un po' in gestione, senza dinamicità, loro ci aspettavano bassi cercando di colpirci in contropiede. C'è da migliorare e alzare un po' il livello, tornando a fare le cose buone fatte finora". E ancora: "Potevamo e dovevamo fare meglio. Il nostro gioco passa sempre dai nostri attaccanti e oggi sono un po' mancati - ha detto a Dazn - Sono contento di quello che hanno cercato di fare, c'erano solo loro a disposizione. Loro giocando queste partite possono migliorare, sono giovani. La mano di Ricci? Mi è stato detto che è stato fatto un check di Var e Avar, quindi non ho niente da dire. Io penso alla prestazione, ai miei errori. Ci sono altri 30 punti, non cambiava niente nemmeno se il risultato oggi fosse stato diverso. Bisogna marciare e prendersi quanto di buono fatto finora. Giocare con due centrocampisti dietro una sola punta? Non era la partita giusta per togliere certezze".

