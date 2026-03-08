Le pagelle dell'Inter: Luis Henrique ha il gol sulla coscienza, non pervenuti Bonny-Esposito

© Getty Images
Dimarco si mangia un gol proprio con il suo sinistro magicodi Enzo Palladini
Sommer 5,5 - Dopo nemmeno tre minuti commette un errore che potrebbe dare la svolta alla partita, passando un pallone a Pulisic anziché un compagno. Poi Modric tira fuori ma il segnale è molto negativo. Anche in seguito il portiere svizzero non dà l'idea della sicurezza.
Bisseck 5,5 - Negli uno contro uno è sempre una garanzia, ma quando lo portano fuori zona può trovarsi in difficoltà.
Dal 34' st Diouf sv.
Akanji 6 - Ha il compito di dirigere una difesa che inizia bene (pasticci di Sommer a parte) ma che poi inizia a soffrire la creatività degli avversari.
Bastoni 6 - Assorbe come sempre i fischi insistenti dello stadio, chiude quando deve chiudere, partecipa meno del solito alla fase di possesso e deve uscire per un infortunio causato da un suo fallo su Rabiot.
Dal 23' st Carlos Augusto 6 - Compiti difensivi svolti diligentemente, al solito.
Luis Henrique 5 - Nei momenti più difficili della sua stagione gli veniva riconosciuta almeno l'attenzione ai compiti da svolgere. Stavolta non è così, perché lascia andare Estupinan pur trovandosi a pochi metri da Allegri che urlava continuamente al suo esterno di prendere Luis Henrique alle spalle. Così nasce l'1-0 per il Milan.
Dal 14' st Dumfries 6 - In pochi minuti fa ricordare a tutti quanto sia mancato in questi ultimi quattro mesi. Però la condizione è ancora molto precaria.
Barella 6 - Riempie bene la sua zona di campo, quella nella quale insolitamente l'Inter sviluppa le trame migliori. Gli manca qualche intuizione decisiva.
Dal 23' st Frattesi 5,5 - Non si inserisce in maniera evidente nelle manovre interiste.
Zielinski 6 - Sempre pronto a dare una mano ai compagni, a fare una corsa in più, a farsi vedere nei momenti giusti. Non sempre lo seguono nella maniera giusta.
Mkhitaryan 5,5 - Dopo mezz'ora un tantino oscura, si trova sul destro la palla buona per il vantaggio ma se la fa respingere da Maignan. Subito dopo arriva l'1-0 del Milan, non ovviamente per colpa sua.
Dal 14' st Sucic 5,5 - Entra con compiti da regista. Avrebbe anche abbastanza spazio per esprimersi, ma forse è in soggezione di fronte al suo maestro Modric.
Dimarco 5,5 - Carico al massimo, forse anche troppo. Sa di poter essere un fattore determinante della gara e vorrebbe dimostrarlo da subito, ma proprio per questo trova qualche difficoltà nel prendere le misure agli avversari. Si divora un gol all'inizio del secondo tempo, proprio con il suo sinistro magico.
P. Esposito 5 - Serata frustrante la sua. Sempre ben marcato, sempre contornato da muscoli avversari, ha veramente poche opportunità di mettersi in mostra.
Bonny 5 - Viene da un infortunio e non è al cento per cento. Viene anche controllato nel modo giusto dalla difesa avversaria e allora la vede proprio poco.
Allenatore Chivu 5 - Secondo derby perso su due, ennesimo scontro diretto andato male. C'è qualcosa da sistemare.