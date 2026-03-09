Serie A, Milan-Inter 1-0: Estupiñán rilancia Allegri in chiave scudetto

LE STATISTICHE

- Il Milan (60 nel 2025/26) ha ottenuto 60 punti nelle prime 28 gare giocate per la quarta volta dall’inizio dello scorso decennio in Serie A, dopo il 2010/11 (61), il 2011/12 (60) e il 2021/22 (60).

- Il Milan ha vinto entrambe le sfide stagionali contro l'Inter in Serie A per la prima volta dal 2010/11, sempre con Massimiliano Allegri allenatore.

- Il Milan ha ottenuto tre successi di fila contro l’Inter tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra novembre 2010 e agosto 2011.

- Pervis Estupiñán ha realizzato il suo primo gol in Serie A, il difensore è anche il primo ecuadoriano a segnare in un derby tra Milan e Inter tra tutte le competizioni.

- L’Inter non ha segnato per tre gare di fila contro il Milan tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra ottobre 2004 e aprile 2005 (quattro in quel caso, tra cui lo 0-3 a tavolino nel quarto di finale di ritorno in Champions League).

- L’Inter ha subito gol in trasferta in Serie A 597 minuti dopo l’ultima volta (Vítinha il 14 dicembre 2025).

- Pervis Estupiñán ha segnato in campionato per la prima volta dal 15 marzo 2025 (vs Manchester City in Premier League).

- L’Inter non ha segnato per due gare di fila tra tutte le competizioni per la prima volta da aprile 2025 (tre match, di cui il secondo contro il Milan).

- L’Inter ha perso una partita di Serie A per la prima volta dallo scorso novembre – sempre contro il Milan – e in trasferta per la prima volta dal 25 ottobre 2025 (3-1 vs Napoli).

- Il Milan (5V, 2N) è rimasto imbattuto per almeno sette derby di fila contro l’Inter tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra novembre 2002 e aprile 2005 (10 in quel caso).

- Youssouf Fofana ha fornito due assist nelle ultime sette partite di Serie A, tanti quanti quelli serviti nelle precedenti 21 gare nella massima serie.