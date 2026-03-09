Serie A, Milan-Inter 1-0: Estupiñán rilancia Allegri in chiave scudetto
Max e i suoi la sbloccano dopo mezz'ora, poi chiudono ogni spazio e anestetizzano i rivali
Si allunga la maledizione del derby per l'Inter, a secco di vittorie da sette stracittadine e dalla conquista della seconda stella, mentre il Milan torna a credere alla difficile rimonta-scudetto. La Madonnina si tinge di rossonero per la quinta volta negli ultimi due anni, con una vittoria di corto muso: 1-0 per il Milan, che torna a -7. Partono subito bene i rossoneri, contro un'Inter che è molle nell'approccio: Modric sfiora immediatamente il gol, poi i nerazzurri risalgono di tono ma non sono pericolosi. L'Inter si costruisce una grande occasione con Mkhitaryan, la spreca e viene punita: Fofana pesca Estupiñán, Luis Henrique non lo tiene e l'ex Brighton fulmina Sommer con una sassata (35'). Il primo tempo si chiude sull'1-0, col Milan che sfiora il bis: decisivo Dimarco su Fofana e Pulisic. Nella ripresa Zielinski impegna Maignan, mentre lo stesso Dimarco si divora il pari. Chivu prova a dare la scossa con Dumfries, ma non può schierare Calhanoglu e Lautaro: entrambi sono in panchina per far numero e non vedono il campo, due assenze pesanti che si sommano al forfait di Thuram. Non arriva lo scossone nerazzurro e, anzi, il Milan chiude ogni spazio relegando i rivali a un possesso palla sterile. Sorride dunque Allegri, che vince 1-0: Milan a quota 60 punti, -7 dalla capolista. Nella giornata che vede riaprirsi la lotta-Champions (Roma ko), si riapre anche quella per il titolo: il Milan spera, l'Inter conferma le difficoltà nei big match.
IL TABELLINO
MILAN-INTER 1-0
MILAN (3-5-2) - Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (28' st Ricci), Modric, Rabiot, Estupiñán; Leao (28' st Füllkrug), Pulisic (38' st Nkunku). A disposizione: Terracciano, Torriani, Athekame, Odogu, Jashari, Bartesaghi. All. Allegri.
INTER (3-5-2) - Sommer; Bisseck (34' st Diouf), Akanji, Bastoni (22' st Carlos Augusto); Luis Henrique (15' st Dumfries), Barella (22' st Frattesi), Zielinski, Mkhitaryan (15' st Sucic), Dimarco; Bonny, Esposito. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, de Vrij, Lautaro, Acerbi, Calhanoglu, Darmian, Lavelli. All. Chivu.
Arbitro: Doveri.
Marcatori: 35' Estupiñán (M).
Ammoniti: Bastoni (I), Dumfries (I), Rabiot (M), Modric (M).
LE STATISTICHE
- Il Milan (60 nel 2025/26) ha ottenuto 60 punti nelle prime 28 gare giocate per la quarta volta dall’inizio dello scorso decennio in Serie A, dopo il 2010/11 (61), il 2011/12 (60) e il 2021/22 (60).
- Il Milan ha vinto entrambe le sfide stagionali contro l'Inter in Serie A per la prima volta dal 2010/11, sempre con Massimiliano Allegri allenatore.
- Il Milan ha ottenuto tre successi di fila contro l’Inter tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra novembre 2010 e agosto 2011.
- Pervis Estupiñán ha realizzato il suo primo gol in Serie A, il difensore è anche il primo ecuadoriano a segnare in un derby tra Milan e Inter tra tutte le competizioni.
- L’Inter non ha segnato per tre gare di fila contro il Milan tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra ottobre 2004 e aprile 2005 (quattro in quel caso, tra cui lo 0-3 a tavolino nel quarto di finale di ritorno in Champions League).
- L’Inter ha subito gol in trasferta in Serie A 597 minuti dopo l’ultima volta (Vítinha il 14 dicembre 2025).
- Pervis Estupiñán ha segnato in campionato per la prima volta dal 15 marzo 2025 (vs Manchester City in Premier League).
- L’Inter non ha segnato per due gare di fila tra tutte le competizioni per la prima volta da aprile 2025 (tre match, di cui il secondo contro il Milan).
- L’Inter ha perso una partita di Serie A per la prima volta dallo scorso novembre – sempre contro il Milan – e in trasferta per la prima volta dal 25 ottobre 2025 (3-1 vs Napoli).
- Il Milan (5V, 2N) è rimasto imbattuto per almeno sette derby di fila contro l’Inter tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra novembre 2002 e aprile 2005 (10 in quel caso).
- Youssouf Fofana ha fornito due assist nelle ultime sette partite di Serie A, tanti quanti quelli serviti nelle precedenti 21 gare nella massima serie.
Cristian Chivu è il terzo allenatore dell’Inter a perdere entrambi i suoi primi due derby di Milano tra tutte le competizioni, dopo Giuseppe Meazza nel 1947 e Giuseppe Chiappella tra il 1975 e il 1976.
L’Inter (28 anni e 187 giorni) ha schierato l’undici titolare più giovane in un derby di Serie A contro il Milan dal 21 febbraio 2021 (27 anni e 116 giorni).
Samuele Ricci ha raggiunto le 150 presenze in Serie A, è il secondo giocatore nato dal 2001 in avanti a tagliare questo traguardo nella massima serie dopo Roberto Piccoli.