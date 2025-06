Inter, la consolazione arriva dai ricavi: toccata quota 132 milioni di euro

L'Inter prova a consolarsi facendo la conta dei ricavi che porta in dote la cavalcata Champions. A squadra e tifosi, con tutta probabilità, non farà né caldo né freddo dopo la pesantissima sconfitta in finale, ma per i conti societari si tratta di una vera e propria manna. Secondo i calcoli di Calcio e Finanza, infatti, il totale degli incassi stagionali in Europa ha toccato la cifra di 132 milioni di euro, sgretolando il precedente record risalente alla stagione 2022/23 (101 milioni e 289 mila euro).