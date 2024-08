Inter, Marotta: "Noi tra i favoriti? Dobbiamo essere ambiziosi, ma non arroganti"

INTER

Il presidente dei nerazzurri dopo il sorteggio di Champions League: "La nostra è una squadra oggettivamente di qualità, difenderemo la nostra storia"

© Getty Images Beppe Marotta ha commentato a caldo il sorteggio della Champions League 2024/25: "I grandi club sono in rodaggio, affrontare subito una squadra forte (il Manchester City, ndr) rappresenta un'insidia maggiore - le parole del presidente dell'Inter a Sky -. Dobbiamo trovare noi la giusta forma, senza sottovalutare le squadre di terza e quarta fascia. Noi tra le favorite? Siete voi media a metterci tra le favorite, noi proveremo ad arrivare tra le prime otto. Noi siamo l'Inter, dobbiamo essere ambiziosi senza essere arroganti. La squadra è oggettivamente di grande qualità, dobbiamo difendere la nostra storia. Dobbiamo cercare di arrivare in alto, se non ci riusciremo gli altri saranno stati più bravi e noi dovremo analizzare le cause".

Marotta ha anche commentato il nuovo format: "Formula molto affascinante, adrenalina molto diversa. Non conosciamo ancora il calendario, ma la formula è molto coinvolgente. Bisogna presentarsi nel migliore dei modi, speriamo di essere anche un po' fortunati con infortuni e squalifiche. La nostra squadra è insieme da anni ormai, è cresciuta molto in Italia ma anche in Europa. L'anno scorso l'obiettivo era la seconda stella ma siamo un club importante, siamo l'Inter e quindi non esiste scelta tra campionato e Champions. Dobbiamo onorare tutto e poi serve anche un pizzico di fortuna. Abbiamo messo a disposizione di Inzaghi una rosa competitiva. Nessuna ansia, ma bisogna mettere la giusta pressione".

ZANETTI: "NON SIAMO SPAVENTATI, POSSIAMO FAR BENE"

Anche Javier Zanetti ha commentato il sorteggio: "Non siamo spaventati, siamo incuriositi da questa nuova formula. Ci sono i presupposti per fare bene, dipenderà molto da noi. Il gruppo è cresciuto tantissimo, le vittorie hanno aiutato tanto. Siamo pronti per questa Champions, ci siamo anche noi per essere protagonisti. In Europa c'è molto più equilibrio. Toccherà a noi cercare di ridurre il gap, due anni fa ci siamo andati vicini e ci vogliamo riprovare. Noi abbiamo l'obbligo di dare il massimo, sperando di arrivare in fondo. Thuram? È stato importantissimo l'anno scorso, già in questo inizio si è dimostrato altrettanto importante. Puntiamo tantissimo su Thuram. Noi tra i favoriti? Noi siamo pronti ad affrontare entrambe le competizioni, ci saranno difficoltà ma il gruppo è all'altezza".