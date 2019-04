Inter, Cassano boccia Icardi: "Meglio Lautaro, è più forte"

08/04/2019

Dallo studio di Tiki Taka Cassano boccia Icardi . "L'Inter gioca con il 4231, che significa avere un solo attaccante: Icardi non può giocare con Lautaro - ha spiegato -. Se dipendesse da Spalletti, giocherebbe Martinez, perché preferisce attaccanti che giocano con la squadra ". " Lautaro ha fatto benissimo, ha 20 anni e deve giocare perché è più forte di Mauro - ha aggiunto -. Icardi segna solo e basta, ma se non fa gol non la prende mai ".

Parole pesanti quelle di Fantantonio, che non lasciano molto spazio alle interpretazioni. "A Spalletti piacciono più punte come Dzeko, Benzema o Lewandowski - ha proseguito Cassano -. Icardi è come Inzaghi, se non fa gol non la prende mai". "Secondo me a Spalletti piace più un giocatore come Lautaro, non farebbe giocare nemmeno uno come Piatek - ha concluso -. C'è gente che fa gol e ci sono giocatori diversi, che fanno gol e giocano anche con la squadra".