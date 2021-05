 Inter Campione, in 1000 allo stadio e festa fuori per 4500 tifosi

La tifoseria organizzata dell'Inter ha preannunciato una manifestazione a sostegno della squadra in occasione dell'ultima partita di campionato al termine della quale è prevista la premiazione e la consegna della coppa di Campioni d'Italia. Lo rende noto la prefettura di Milano precisando che in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi in mattinata, sono state individuate delle misure di accompagnamento sulla falsariga di quanto già predisposto per l'8 maggio scorso. In dettaglio, presso lo Stadio Meazza è stata individuata un'area delimitata di circa 19.000 mq, nella quale sarà consentita la presenza di 4500 tifosi. Ma non è tutto, perché potrebbero anche esserci anche mille spettatori sugli spalti. Ma non c'è ancora l'ok definitivo.