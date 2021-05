Inter, ecco la canzone dello scudetto: "I M Inter (Yes I M")

E' disponibile da oggi la nuova canzone dell'Inter che celebra il 19° scudetto. Come riporta il sito del club nerazzurro "I M INTER (Yes I M) è la colonna sonora ideale per celebrare la cavalcata nerazzurra che ha portato alla conquista del diciannovesimo tricolore. Il testo è stato scritto da Max Pezzali con Claudio Cecchetto e Mirko Mengozzi, la musica è di Renato Garretto e Dj Pitch. Il brano, prodotto da Cecchetto, è cantato da Mirko Mengozzi, lo speaker ufficiale dell'Inter a San Siro, e da Caterina Mastaglio. Tre le tracce scaricabili: una cantata da Mengozzi, una dalla Mastaglio e una versione karaoke.

