Inter, Calhanoglu: "Non voglio più parlare di derby. Girone difficile ma bello"

© Da video

Hakan Calhanoglu è il primo a voler voltare pagina dopo il derby perso: "La sconfitta è arrivata per errori nostri. È doloroso ma ormai è il passato, non voglio parlarne più perché mi dà fastidio". Il centrocampista dell'Inter si tuffa nella Champions League: "Questa competizione è un altro livello. Abbiamo un girone difficile, come l'anno scorso quando avevamo dominato contro Real Madrid e Liverpool e poi però siamo stati eliminati per piccoli errori che hanno cambiato la partita".