Inter, Calhanoglu e Acerbi in gruppo: ok per il derby

La qualificazione diretta agli ottavi di Champions avendo subito un solo gol in otto partite, la tripletta di un ritrovato Lautaro, la pioggia di milioni in arrivo nelle casse nerazzurre, ma non solo: le buone notizie per Simone Inzaghi non sono finite qui. Dopo il tris di San Siro al Monaco, l'Inter si è allenata questa mattina ad Appiano Gentile e Francesco Acerbi e soprattutto Hakan Calhanoglu hanno lavorato in gruppo per gran parte della seduta.