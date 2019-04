Inter, buone notizie per Spalletti: nessuna lesione per Borja Valero

16/04/2019

Arrivano buone notizie per Luciano Spalletti e per l'Inter che sabato affronterà la Roma in un match fondamentale in chiave Champios ancora senza il cervello del proprio centrocampo, vale a dire Marcelo Brozovic: gli esami strumentali a cui si è sottoposto in mattinata Borja Valero, il sostituto naturale del croato, ha escluso ogni lesione muscolare dopo il problema fisico rimediato nella partita di domenica sera contro il Frosinone. Il centrocampista spagnolo verrà valutato giorno per giorno ma potrebbe a questo punto essere a disposizione contro la Roma.



Intanto, per quanto riguarda l'attacco, continua il ballottaggio tutto argentino tra Icardi e Lautaro Martinez. Se contro il Frosinone la scelta di Spalletti è caduta sull'ex capitano nerazzurro, non è detto che con una settimana in più di lavoro nelle gambe dopo il rientro post infortunio le gerarchie possano essere nuovamente riviste. Il Toro è carico e lo ha dimostrato anche stamani in allenamento con un gran gol!