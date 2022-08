Inter, Brozovic torna ad allenarsi in gruppo: a Lecce ci sarà

verso lecce-inter

Il croato recupera dal problema al polpaccio ma niente partitella finale: Asllani comunque pronto. Anche de Vrij col gruppo

© twitter Inter Buone notizie per l'Inter dall'allenamento odierno: sia Marcelo Brozovic che Stefan de Vrij hanno lavorato con il gruppo mettendo nel mirino la trasferta di Lecce di sabato, primo appuntamento stagionale in Serie A. Tutto secondo i piani verrebbe da dire visto che il rientro in squadra del centrocampista croato, colpito al polpaccio nell'allenamento di venerdì scorso, era previsto tra mercoledì e giovedì: resta da capire se Simone Inzaghi lo rischierà dal primo minuto o, considerando che Brozo non ha comunque partecipato alla partitella finale, si affiderà a Kristjan Asllani.

Stesso discorso per Stefan de Vrij, che ieri si era fermato precauzionalmente per colpa di un pestone alla caviglia subito in allenamento. Non c'era particolare apprensione a proposito delle condizioni del difensore olandese, quasi sicuramente farà parte dell'undici titolare anche perché a Lecce non dovrebbe esserci D'Ambrosio (affaticamento).

Per il resto formazione confermata con Dumfries e Gosens sulle fasce esterne, assieme a Brozovic o Asllani a centrocampo ci saranno Barella e Calhangolu con la coppia Lautaro-Lukaku in attacco.