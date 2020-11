Inter, Brozovic negativo all'ultimo tampone

QUI INTER

L'Inter potrebbe recuperare una pedina importante a centrocampo in vista della sfida contro il Sassuolo di sabato. Marcelo Brozovic è infatti risultato negativo all'ultimo tampone e potrà affrontare ora l'iter necessario per riprendere ad allenarsi in gruppo e tornare a disposizione di Antonio Conte. Una buona notizia per i nerazzurri dopo la brutta sconfitta di Champions League contro il Real Madrid. Brozovic era risultato positivo al coronavirus lo scorso 13 novembre, durante il ritiro con la nazionale croata. ansa

Dopo il recupero di Sensi, in campo negli ultimi 20 minuti di partita contro i Blancos, l'Inter potrebbe dunque ritrovare presto un'altra pedina importante, in grado di garantire maggiore qualità in mezzo. Fondamentale specialmente in vista di un match sulla carta impegnativo come quello contro gli emiliani, attualmente secondi in classifica. Tra gli indisponibili a causa del Covid, restano solamente Daniele Padelli e Aleksandar Kolarov.