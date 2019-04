Inter, Borja Valero: "Contro la Juventus dobbiamo fare noi la partita"

25/04/2019

Borja Valero indica la via all'Inter per battere la Juventus sabato sera: "Dobbiamo provare a fare a noi il gioco e soprattutto rimanere concentrati i primi 15-20 minuti perché è una cosa che ci è mancata, come il fatto di essere più concreti davanti alla porta". Il centrocampista spagnolo, in esclusiva a Sportmediaset, non ha consigli da dare ad Icardi in questo momento delicato: "Mauro è maturo, sa come gestire la situazione".