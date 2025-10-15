Logo SportMediaset
Calcio

Napoli, Juan Jesus: "Col Torino sfida complicata"

15 Ott 2025 - 17:20
© Getty Images

© Getty Images

In un'intervista rilasciata a Radio Crc, Juan Jesus si è focalizzato sulla prossima sfida di campionato contro il Torino. Queste le parole del difensore del Napoli: "Hanno avuto un inizio complicato di stagione, ma è una buona squadra. Hanno anche due nostre conoscenze, Ngonge e Simeone, che possono farci male. Dobbiamo preparare bene questa partita, non sarà facile". Dopo i Granata, la Champions e poi il big match contro l'Inter: "Non credo che sarà una svolta nel campionato come partita. Però, è importante per capire dove possiamo arrivare, considerando che loro sono molto forti. Conosco Chivu, ci ho giocato insieme. Non dobbiamo dare troppo peso alla sfida in sé: non è una finale, dobbiamo giocare bene e fare il nostro gioco". 

