Inter, Barella reagisce e viene espulso: sarà squalificato per gli ottavi

L'Inter perde Nicolò Barella per la prossima partita di Champions League: non c'entra un infortunio ma la squalifica che il centrocampista prenderà dopo essere stato espulso contro il Real Madrid per una reazione. Al 64' contrasto tra Barella e Militao che di spalla lo spedisce pericolosamente verso i tabelloni a bordo campo: il nerazzurro reagisce tirando un pugnetto alla gamba sinistra del brasiliano. Si accende una mischia, l'arbitro tedesco Brych (con "l'assist" del VAR) opta per il rosso all'italiano e per l'ammonizione al difensore dei Blancos.

Getty Images