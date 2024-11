Inter, Asllani: "Calhanoglu out? Pronto a stare in regia, mi sento molto cresciuto"

A Verona, dunque, riparte sabato il cammino in Serie A dell'Inter: "Campionato o Champions? Sei l'Inter, l'obiettivo è quello di portare a casa trofei, devi vincere. Vogliamo rivincere lo scudetto, ma essere anche protagonisti in Champions. La rivale più accreditata in A? Non lo so, ci sono squadre fortissime in campionato, squadre che hanno fatto un bel mercato, che giocano per vincere. Noi poi abbiamo vinto l'anno scorso, è difficile confermarsi, lavoriamo per questo. Perché è difficile confermarsi? Perché magari hai vinto l'anno scorso e lo pensi... Noi però ci stiamo allenando anche molto più duramente rispetto allo scorso anno e abbiamo ben chiari gli obiettivi".