Inter: Arnautovic recuperato per la Juventus, Thuram ancora a parte

Anche venerdì il francese si è allenato a parte ma la seduta personalizzata è stata svolta a buon ritmo, segno che il dolore è meno forte tanto che per sabato è atteso il rientro in gruppo in modo da rientrare nei convocati del match di domenica sera. Ad Appiano Gentile permane un cauto ottimismo sul suo recupero con conseguente maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez: sabato toccherà decidere a Inzaghi cosa fare e, se Thuram non dovesse farcela, resta preallertato Mehdi Taremi.