L'Inter vuole togliere la clausola sul contratto di Thuram: ma serve l'aumento di stipendio

La prima stagione, quella scorsa, aveva già fatto capire come l'Inter, pescando Marcus Thuram al posto di Romelu Lukaku, avesse fatto la scelta giusta nel trovare un partner offensivo di Lautaro Martinez. Questa sta andando anche meglio, visto che il francese, con 14 reti, ha praticamente già raggiunto gli stessi gol segnati l'anno scorso (15 ma in 46 partite) ma con ancora oltre quattro mesi di stagione - contando il Mondiale per Club - da giocare. Ecco perché, oltre a concentrarsi sul presente con la necessità di recuperarlo dal dolore alla caviglia sinistra per la partita di domenica sera contro la Juventus, il club nerazzurro inizia a pensare anche al futuro del giocatore.