Inter, Arnautovic: "L'ho detto tante volte, resto un altro anno poi vedremo"

L'attaccante austriaco: "Penso che la stagione sia andata bene. Sono stato un po’ sfortunato con gli infortuni"

© Getty Images Il suo nome viene dato in uscita dall'Inter per fare spazio a un altro attaccante (Gudmundsson?) e accostato ad altri club (Fiorentina e Galatasaray) ma Marko Arnautovic non ha dubbi sul suo futuro: sarà ancora a tinte nerazzurre: "L'ho detto così tante volte. Ho ancora un anno di contratto e resterò sicuramente fino ad allora. Poi vedremo", ha detto l'attaccante austriaco in un'intervista a 90minuten.at. "Penso che la stagione sia andata bene. Sono stato un po’ sfortunato con gli infortuni. Quando sono sceso in campo, ho fatto delle buone prestazioni. Adesso va di nuovo tutto bene".

"Sono contento per come è andata la mia carriera - ha proseguito Arnautovic - La Cina? Cos'altro sarebbe successo? Sarei andato al Real Madrid?". E ancora: "Quando diventi padre, cambi. Sono ancora quello che ero quando ero più giovane e ho ancora voglia di divertirmi ma sicuramente mi sono calmato un po’ man mano che sono invecchiato".