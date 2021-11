Inter, Antonello: "Dispiace la diffidenza verso il club. Brozovic pedina strategica"

PARLA L'AD

L'ad nerazzurro: "Come ha detto il presidente, il progetto della società è a lungo termine"

Alessandro Antonello ribadisce la volontà di Suning di investire nell'Inter: "Mi rifaccio alle dichiarazioni del presidente Zhang: il progetto è a medio-lungo termine, al di là dei rumors. Dispiace la diffidenza continua rispetto al club, lo sforzo della società è dimostrato dai fatti e dagli investimenti". L'ad nerazzurro, parlando a Tutti Convocati, affronta anche il tema del rinnovo di Brozovic: "Il rapporto coi nostri giocatori è ottimo, Marcelo è pedina strategica per noi". Quanto al passaggio del turno di Champions: "Ci auguriamo che Inzaghi possa farci sognare con la qualificazione che ha implicazioni economiche che aiuterebbero il club. Ci auguriamo che questo sia l'anno buono". Getty Images

C'è anche spazio per un commento alla notizia sul rifinanziamento del bond in scadenza: "Stiamo lavorando affinchè possa essere rifinanziato entro fine anno, questo è l'obiettivo su cui si lavora e non vediamo criticità in tal senso".

Antonello rivendica l'operato del club: "In un periodo di estrema difficoltà siamo stati in grado di trovare sponsorizzazioni importanti. Stiamo siglando accordi commerciali significativi, brand, la società e i risultati fanno sì che l'Inter sia ancora molto attrattiva. Interspac? Qualsiasi progetto arrivi dai tifosi è tenuto in considerazione, in questo momento Interspac e è reputato non ancora idoneo". Una mano è arrivata dalla graduale riapertura degli stadi: "La situazione è migliorata con il 75% dei tifosi negli impianti, ci auguriamo la situazione possa migliorare quanto prima e riavere al più presto il 100%".

Fondamentale sarà il nuovo stadio: "Nel 2027 la data di inaugurazione? Ad oggi se non incorriamo in intoppi particolari è ancora l'obiettivo. La fase 2 inizierebbe dal 2027 in avanti, l'obiettivo primario è arrivare il prima possibile al nuovo stadio. Inter e Milan stanno collaborando e collaboreranno, il derby è stato di altissimo livello. Dietro c'è un lavoro delle due società con comunità di intenti unica, far tornare i due club a primeggiare a livello europeo e per questo è importante lo stadio".

Chiusura sulla lotta per lo scudetto: "Napoli e Milan sono forti, è un campionato vincente e da tifoso mi auguro che noi interisti possiamo ben figurare con la squadra che abbiamo, siamo qui per cercare di fare il meglio per i nostri tifosi".