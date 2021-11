Inter a caccia di liquidità: al lavoro per un bond con Rothschild da 400mln

Dopo Goldman Sachs, l'Inter sonda altri terreni, e in particolare Rothschild & Co, per risolvere i problemi di liquidità. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro starebbe lavorando per ottenere l’emissione di un bond unico da 400mln di euro con scadenza probabilmente quinquennale. L'operazione sarebbe avviata da tempo e servirebbe appunto per permettere all'Inter di far respirare le casse nei prossimi mesi dopo aver chiuso il 2020-21 con un rosso record di 245,6 milioni. L'intenzione è infatti quella di chiudere il prossimo bilancio a -100 milioni.