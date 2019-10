Inter, antipasto goloso: 5 gol alla Juve

Periodo d'oro per l'Inter. I grandi stanno impressionando in testa alla classifica con Conte e i giovani della Primavera li stanno emulando. I ragazzi di Madonna hanno battuto 5-1 la Juve in quello che è stato un antipasto del big match di questa sera di San Siro. Sesta vittoria consecutiva per i nerazzurri e punteggio pieno grazie alla doppietta di Mulattieri e ai gol di Colombini, Fonseca e Gnonto. Inutile la rete della bandiera bianconera di Sene per l'1-1 momentaneo.